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12:43, 13 сентября 2023Мир

Лавров заявил о нарушении Западом контрактных обязательств

Лавров: Запад нарушает контрактные обязательства, поставляя Киеву технику СССР

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Запад нарушает контрактные обязательства, поставляя Киеву технику СССР и России, так как направление подобных типов вооружений требует одобрения самой Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов, передает ТАСС.

«Они [страны Запада] нарушили все возможные контрактные обязательства, в частности, направляя огромное количество оставшейся на Западе советско-российской военной техники, направляя это все киевскому режиму», — заявил министр.

Он отметил, что подобная практика является грубейшим нарушением сертификатов конечного пользования, в соответствии с которыми без согласия продавца это вооружение никуда не может быть направлено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия. По его словам, Россия руководствуется интересами двусторонних отношений, заявления из США Москву не интересуют.

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    Максим Габриелян
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