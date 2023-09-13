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08:43, 13 сентября 2023Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о ситуации на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ переводят под Красный Лиман возрастных и ограниченно годных военных

Фото: Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о ситуации на краснолиманском направлении. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Марочко уточнил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в некоторых районах Сватовско-Кременского участка перебрасывает на передовую солдат, имеющих боевой опыт военнослужащих. При этом их место в других эшелонах обороны занимают мобилизованные старше 50 лет, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые.

Ранее Марочко рассказал об инженерных работах ВСУ под Купянском. По его словам, украинские солдаты подвозят танковые мостоукладчики. Кроме того, в этом районе увеличивается число подразделений украинских войск. При этом ранее военные ВСУ признали успехи Российской армии под Купянском.

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    Марина Совина
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