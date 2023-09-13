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11:02, 13 сентября 2023Забота о себе

Врач поставил под вопрос существование метеозависимости

Врач Ашихмин: феномен метеозависимости не имеет научного объяснения
СюжетМагнитные бури:

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Не существует фактически никаких научных доказательств влияния магнитных бурь на человека, заявил терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Он поставил под вопрос существование метеозависимости в беседе с «Лентой.ру».

«У людей ухудшается здоровье, появляются непонятные ощущения, и они пытаются какими-то факторами это объяснить — атмосферным давлением, бурей магнитной. Мы просто не знаем, почему происходят очень многие процессы. Научного объяснения феномен метеозависимости не имеет», — сообщил специалист.

Ранее в Пермском политехническом университете предупредили, что 13 сентября в Россию придет сильная магнитная буря, которая продлится три дня.

Эксперты посоветовали отключать во время магнитных бурь устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны в качестве средства защиты.

В свою очередь людям, которые обычно реагируют на перемену погоды, нужно следить за физической нагрузкой, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и высыпаться, рассказывала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Также им не рекомендуется пить алкоголь и курить.

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    Екатерина Смирная
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