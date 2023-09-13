Врач поставил под вопрос существование метеозависимости

Врач Ашихмин: феномен метеозависимости не имеет научного объяснения

Не существует фактически никаких научных доказательств влияния магнитных бурь на человека, заявил терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Он поставил под вопрос существование метеозависимости в беседе с «Лентой.ру».

«У людей ухудшается здоровье, появляются непонятные ощущения, и они пытаются какими-то факторами это объяснить — атмосферным давлением, бурей магнитной. Мы просто не знаем, почему происходят очень многие процессы. Научного объяснения феномен метеозависимости не имеет», — сообщил специалист.

Ранее в Пермском политехническом университете предупредили, что 13 сентября в Россию придет сильная магнитная буря, которая продлится три дня.

Эксперты посоветовали отключать во время магнитных бурь устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны в качестве средства защиты.

В свою очередь людям, которые обычно реагируют на перемену погоды, нужно следить за физической нагрузкой, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и высыпаться, рассказывала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Также им не рекомендуется пить алкоголь и курить.

