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04:34, 13 сентября 2023Мир

Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Представитель МИД Захарова: диалог России и КНДР вошел в доковидное русло
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Диалог Пхеньяна и Москвы вошел в доковидное русло и активно развивается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она прокомментировала визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. «Сейчас, за последнее время так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло», — указала она. Дипломат отметила, что контакты с Северной Кореей «развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений».

Ранее Захарова рассказала, что украинский президент Владимир Зеленский использует казуистику, создавая видимость стремления к миру. По ее мнению, Киев будет придумывать новые абсурдные формулы, состоящие из противоречий. Она привела в пример так называемую формулу мира Зеленского.

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    Марина Совина
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