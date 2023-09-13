Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Представитель МИД Захарова: диалог России и КНДР вошел в доковидное русло

Диалог Пхеньяна и Москвы вошел в доковидное русло и активно развивается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она прокомментировала визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. «Сейчас, за последнее время так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло», — указала она. Дипломат отметила, что контакты с Северной Кореей «развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений».

Ранее Захарова рассказала, что украинский президент Владимир Зеленский использует казуистику, создавая видимость стремления к миру. По ее мнению, Киев будет придумывать новые абсурдные формулы, состоящие из противоречий. Она привела в пример так называемую формулу мира Зеленского.