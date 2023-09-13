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06:55, 13 сентября 2023Мир

КНДР запустила две баллистические ракеты

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС.

Согласно данным источников японского общественного телевидения в Министерстве обороны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Находящимся в регионе морским и воздушным судам предписано связаться с властями страны в случае нахождения обломков ракет, не приближаясь к ним.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Число выпущенных ракет и подробности их полета не уточняются.

Также сообщалось, что Корейская народная армия КНДР в ночь с 30 на 31 августа провела тактические учения по нанесению ядерного удара, имитирующие уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.

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    Марина Совина
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