Власти Петербурга ответили на вопрос о мобилизации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Поляков: предпосылок для мобилизации не видим

Предпосылок для мобилизации на данный момент нет. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, чьи слова приводит «Фонтанка».

«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — сказал политик, отвечая на вопрос, насколько мобилизация может быть критична для городской промышленности.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что вероятность новой волны мобилизации зависит от целей России в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет.

12 сентября глава государства на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума сообщил, что за последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) страны и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек.