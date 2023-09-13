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19:13, 13 сентября 2023Россия

Власти Петербурга ответили на вопрос о мобилизации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Поляков: предпосылок для мобилизации не видим

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Предпосылок для мобилизации на данный момент нет. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, чьи слова приводит «Фонтанка».

«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — сказал политик, отвечая на вопрос, насколько мобилизация может быть критична для городской промышленности.

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В июне президент России Владимир Путин заявил, что вероятность новой волны мобилизации зависит от целей России в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что в текущих условиях необходимости в проведении мобилизационных мероприятий нет.

12 сентября глава государства на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума сообщил, что за последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) страны и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек.

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