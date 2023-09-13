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15:42, 13 сентября 2023Экономика

Молдавия купит газ на кредитные средства от Европы

Молдавия купит 100 млн кубометров газа у греческой компании на кредит от ЕБРР

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Греческая DEPA Commercial выиграла право на поставку 100 миллионов кубометров газа для молдавского государственного предприятия «Энергоком». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Интерфакс».

Тендер на закупку прошел 5 сентября, однако «Энергоком» не указывает стоимость контракта. В заявлении сказано, что топливо будет направлено на хранение, а затем использовано в зимний период. В начале месяца компания рассказала, что начинает закупки газа для потребления в первом квартале 2024 года.

Сообщается, что контракт с греческой стороной будет оплачен за счет средств, полученных в рамках кредитной линии от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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В 2022 году ЕБРР предоставил Молдавии кредитную линию на покупку газа в размере 300 миллиона евро на случай, если республике придется отказаться от российского газа и покупать его у «Нафтогаза Украины». Для одобрения кредита Кишинев согласился провести реформу газового сектора, в том числе разработать планы по либерализации рынка газа и диверсификации поставок.

По данным «Энергокома», эти деньги уже были израсходованы полностью и возвращены. При этом условия договора позволяют стране запрашивать использование кредитной линии повторно.

Премьер Молдавии Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok назвал долги страны «Газпрому» необоснованными. Он отметил, что правительство республики укрепляет энергетическую независимость страны. Он также сообщил, что государственная молдавская компания «Энергоком» продолжает покупать природный газ по более низким ценам, поэтому запасов хватит на всю зиму.

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