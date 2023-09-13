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17:25, 13 сентября 2023Ценности

Известный визажист раскрыл россиянам способы быстро избавиться от прыщей

Фото: Daria Magazzu / Unsplash

Основатель косметического бренда Sergey Naumov известный визажист Сергей Наумов раскрыл россиянам способы быстро избавиться от прыщей. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Справиться с воспалениями в короткие сроки помогут пасты с цинком. Они подсушивают и удаляют закрытые комедоны, отметил эксперт, посоветовав использовать данные средства на ночь. Кроме того, он порекомендовал точечно на два часа наносить толстым слоем глиняные маски, а также применять маски с азелаиновой кислотой и ниацинамидом.

В то же время специалист предупредил об опасности травматизации чрезмерно воспаленной кожи. «В период бурного "цветения" ни в коем случае не используйте какие угодно средства со скрабирующими частицами. Иначе есть риск разнести воспаления по всему лицу», — пояснил Наумов.

Ранее в сентябре дерматолог-косметолог Дарья Грушко перечислила россиянам способы, которые быстро улучшают качество кожи. Так, она посоветовала использовать лазерный пилинг, аппаратную методику фотоомоложения, а также внесла в список биоревитализацию.

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    Алина Гостева
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