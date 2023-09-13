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14:46, 13 сентября 2023Мир

Политологи оценили выгоду премьера Израиля от введения судебной реформы

Дубравский консалтинг: Нетаньяху сможет избежать тюрьмы с помощью реформы суда

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Внутриполитический кризис из-за введения судебной реформы в Израиле уже вышел за пределы страны и теперь является предметом обсуждения в США и странах-союзниках Тель-Авива. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в случае успеха реформы сможет повлиять на открытые против него дела, и тем самым сможет избежать тюрьмы. Такие выводы содержатся в масштабном докладе аналитиков консалтингового агентства «Дубравский консалтинг».

«Судебная реформа для Биньямина Нетаньяху стала личным спасательным кругом. Сегодня Нетаньяху проходит подозреваемым по уголовным делам, связанными с злоупотреблением общественным доверием, возможной коррупцией и мошенничеством. У него будет больше возможностей влиять на Верховный суд после проведения реформы, даже противодействовать его решениям [с помощью новых норм]. Для политика это шанс отменить или пересмотреть открытые против него дела», — считает Владимир Нехорошев, один из авторов доклада.

Также отмечается, что союзники Израиля всецело склоняют власти страны к компромиссу между правящей коалицией и оппозицией, активно выступающей против реформы, которая по мнению аналитиков внесет значительный дисбаланс в пользу исполнительной власти страны.

12 августа стало известно о новой волне массовых протестов против судебной реформы. Всего организаторы митингов заявили о проведении 150 акций по всей стране, общее количество участников исчисляется сотнями тысяч протестующих.

24 июля Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы. Реформа подразумевает значительное расширение контроля парламента над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда страны отменять решения, принятые правительством.

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    Виктория Кондратьева
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