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22:10, 12 августа 2023Мир

В Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы

В Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы Нетаньяху

Фото: Corinna Kern / Reuters

В Израиле прошла новая волна массовых протестов против судебной реформы, проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

Крупнейшая демонстрация была организована в Тель-Авиве, где оппозиционные настроения наиболее сильны. Всего организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране.

Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, кричали «позор!» в адрес Нетаньяху и его кабинета министров и требовали отозвать реформу и защитить израильскую демократию.

По данным 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала более 100 тысяч участников.

24 июля Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы. Реформа подразумевает значительное расширение контроля парламента над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда страны отменять решения, принятые правительством.

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    Марина Совина
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