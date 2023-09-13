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19:17, 13 сентября 2023Мир

В Госдепе заявили о конце старого миропорядка

Энтони Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Наступил конец старого миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», — сказал он, добавив, что на данный момент события на Украине являются «самой острой и актуальной угрозой международному порядку».

По словам Блинкена, эпоха «международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека» завершилась обострением конкуренции западных стран «с авторитарными и ревизионистскими державами».

Ранее вице-премьер правительства и глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что кризис на Украине может быть «спазмом имперского прошлого Европы» или предвестником грядущего противостояния в мире без гегемона.

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    Глеб Бажуткин
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