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10:19, 4 июня 2023Мир

В Австралии назвали кризис на Украине «спазмом имперского прошлого Европы»

Минобороны Австралии: кризис на Украине может быть «спазмом имперского прошлого Европы»

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Кризис на Украине может быть «спазмом имперского прошлого Европы» или предвестником грядущего противостояния в мире без гегемона. Об этом заявил вице-премьер правительства, глава Минобороны Австралии Ричард Марлз во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает РИА Новости.

«Вопрос, который мучил меня тогда и по-прежнему продолжает год спустя, это вопрос о том, является ли конфликт на Украине "последним спазмом имперского прошлого Европы" (...) или же это предвестник грядущего противостояния в пост-гегемонистском мире», — высказался Марлз.

Также глава Минобороны назвал важным для общего будущего, чтобы мир на примере Украине увидел, что «издержки любой военной агрессии намного превысят любую предполагаемую выгоду», сообщает ТАСС.

Ранее руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла», рассказал, при каком условии кризис на Украине может завершиться за несколько недель. По его словам, это произойдет при отказе от военной помощи Запада.

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    Олег Давыдов
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