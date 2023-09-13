Названы упражнения для усиления интенсивности оргазмов

Врач Тереза Ирвин: укрепление мышц тазового дна усиливает интенсивность оргазма

Врач-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью Тереза ​​Ирвин назвала упражнения, которые укрепляют мышцы тазового дна и усиливают интенсивность оргазмов. Ее мнение приводит Daily Mail.

Специалистка отметила, что мышцы тазового дна расположены между копчиком и тазом и поддерживают матку, мочевой пузырь, тонкую и прямую кишку. Чаще всего они ослабевают во время беременности, что приводит к недержанию мочи, запорам и трудностям при достижении оргазмов.

Для укрепления мышц тазового дна и усиления удовольствия от секса Ирвин посоветовала выполнять упражнение Кегеля, при котором нужно напрягать и расслаблять интимные мышцы. «Обычно для того, чтобы обнаружить их, советуют в момент мочеиспускания остановить поток. Я советую сжимать еще и анальный сфинктер, потому что вокруг ануса больше мышц, и они сильнее», — сказала Ирвин.

Чтобы усилить эффект, врач посоветовала выполнять упражнения Кегеля во время занятий йогой или после танца живота. По словам Ирвин, йога и танцы успокаивают блуждающий нерв, что помогает лучше концентрироваться на физических ощущениях и усиливает оргазм.

Третий вид упражнений, который назвала врач, — это дыхательные практики из системы гипопрессивных упражнений. Для их выполнения Ирвин рекомендовала делать глубокие вдохи, одновременно втягивая живот, после чего задерживать дыхание. Если совместить дыхательную гимнастику с упражнениями Кегеля, результат тренировок будет заметнее, утверждает специалистка.

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