Сексолог назвала способы избавиться от мешающих достичь оргазма мыслей

Избавиться от мешающих достичь оргазма навязчивых мыслей помогут практики осознанности, сообщила сексопатолог Селина Нгуен. Этот и некоторые другие способы справиться с распространенной проблемой она назвала изданию Fashion Journal.

По словам специалистки, тревожность и навязчивые мысли во время секса не позволяют полностью расслабиться и сосредоточиться на удовольствии. Она рассказала, что неспособность «отключить на время голову» может быть спровоцирована стрессом, депрессией, предыдущим негативным опытом или сексуализированным насилием и привести к отсутствию оргазма. Чтобы избежать стыда и не обидеть партнера, женщина часто прибегает к имитации удовольствия и тем самым загоняет себя в ловушку, из которой достаточно сложно выбраться.

По словам Нгуен, чтобы насладиться сексом и достичь оргазма, необходимо возбудиться, что возможно только в том случае, если удастся полностью расслабиться. Однако предыдущий опыт может мешать этому, даже если сейчас человек находится в безопасных и поддерживающих отношениях.

Проверенным методом решения проблемы специалистка назвала практику осознанности. Можно закрыть глаза, сделать глубокий вдох и сосредоточиться на каждом из своих чувств, обращая особое внимание на то, что доставляет удовольствие.

Погрузитесь в этот поток ощущений. Это вполне нормально, что наши мысли немного беспорядочны во всех сферах жизни, не говоря уже о сексе, поэтому речь идет о развитии навыка замечать, когда они отклоняются от главной цели — уделять внимание удовольствию и фокусироваться на нем Селина Нгуен сексопатолог

Еще одна рекомендация Нгуен — не спешить. Чем дольше партнеры проводят на этапе прелюдии к сексуальному переживанию, тем легче им достичь оргазма. Если же женщина не успевает возбудиться из-за того, что мужчина ее торопит, ей стоит честно поговорить с ним об этом.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, что женщины способны испытывать три вида оргазма — «волна», «вулкан» и «лавина». Также специалистка перечислила различия между ними и подсказала способы их достижения.