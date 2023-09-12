Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 12 сентября 2023Забота о себе

Сексолог назвала способы избавиться от мешающих достичь оргазма мыслей

Фото: Gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от мешающих достичь оргазма навязчивых мыслей помогут практики осознанности, сообщила сексопатолог Селина Нгуен. Этот и некоторые другие способы справиться с распространенной проблемой она назвала изданию Fashion Journal.

По словам специалистки, тревожность и навязчивые мысли во время секса не позволяют полностью расслабиться и сосредоточиться на удовольствии. Она рассказала, что неспособность «отключить на время голову» может быть спровоцирована стрессом, депрессией, предыдущим негативным опытом или сексуализированным насилием и привести к отсутствию оргазма. Чтобы избежать стыда и не обидеть партнера, женщина часто прибегает к имитации удовольствия и тем самым загоняет себя в ловушку, из которой достаточно сложно выбраться.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Врачи рекомендуют. Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Врачи рекомендуют.Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
29 ноября 2021
Сезон носовых платков. Какие противовирусные препараты выбирают россияне
Сезон носовых платков.Какие противовирусные препараты выбирают россияне
31 октября 2022

По словам Нгуен, чтобы насладиться сексом и достичь оргазма, необходимо возбудиться, что возможно только в том случае, если удастся полностью расслабиться. Однако предыдущий опыт может мешать этому, даже если сейчас человек находится в безопасных и поддерживающих отношениях.

Проверенным методом решения проблемы специалистка назвала практику осознанности. Можно закрыть глаза, сделать глубокий вдох и сосредоточиться на каждом из своих чувств, обращая особое внимание на то, что доставляет удовольствие.

Погрузитесь в этот поток ощущений. Это вполне нормально, что наши мысли немного беспорядочны во всех сферах жизни, не говоря уже о сексе, поэтому речь идет о развитии навыка замечать, когда они отклоняются от главной цели — уделять внимание удовольствию и фокусироваться на нем

Селина Нгуенсексопатолог

Еще одна рекомендация Нгуен — не спешить. Чем дольше партнеры проводят на этапе прелюдии к сексуальному переживанию, тем легче им достичь оргазма. Если же женщина не успевает возбудиться из-за того, что мужчина ее торопит, ей стоит честно поговорить с ним об этом.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, что женщины способны испытывать три вида оргазма — «волна», «вулкан» и «лавина». Также специалистка перечислила различия между ними и подсказала способы их достижения.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны дважды за ночь атаковали Курскую область. Как Запад реагирует на удары ВСУ по территории России?

    Российский пассажирский самолет совершил аварийную посадку

    Стало известно о ежедневной слежке Пентагона за передвижениями ВСУ

    Сексолог назвала способы избавиться от мешающих достичь оргазма мыслей

    Содействие Маска срыву атаки ВСУ вызвало вопросы в Пентагоне

    Доктор Мясников перечислил главные ошибки при оказании первой помощи

    У мужчины появилась вмятина на пенисе после страстного секса

    В Швеции назвали сдачу украинской армии вопросом времени

    Употребление хитина признали полезным для обмена веществ

    Одно из ограничений при продаже алкоголя захотели распространить на всю Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости