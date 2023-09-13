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18:15, 13 сентября 2023Бывший СССР

Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

МИД Армении: Ереван получил ответ от Баку на предложения по мирному договору

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Армения получила ответ Азербайджана на предложения Еревана по мирному договору. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Мы ранее передали азербайджанской стороне пятый пакет поправок к тексту мирного договора, буквально вчера получили новые предложения от Баку», — сказал он.

Министр иностранных дел отметил, что есть существенные вопросы, по которым позиции сторон в данный момент далеки. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут провести встречу в октябре в Гранаде, добавил Мирзоян.

Ранее Пашинян заявил, что страны Запада оказывают Армении недостаточную поддержку. Помимо этого, он назвал Россию неспособной выполнять роль граната безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

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    Кристина Есикова
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