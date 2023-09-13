Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

МИД Армении: Ереван получил ответ от Баку на предложения по мирному договору

Армения получила ответ Азербайджана на предложения Еревана по мирному договору. Об этом сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Мы ранее передали азербайджанской стороне пятый пакет поправок к тексту мирного договора, буквально вчера получили новые предложения от Баку», — сказал он.

Министр иностранных дел отметил, что есть существенные вопросы, по которым позиции сторон в данный момент далеки. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут провести встречу в октябре в Гранаде, добавил Мирзоян.

Ранее Пашинян заявил, что страны Запада оказывают Армении недостаточную поддержку. Помимо этого, он назвал Россию неспособной выполнять роль граната безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.