Пашинян назвал недостаточной поддержку Армении западными странами

Пашинян: западные страны не оказывают Армении всю необходимую поддержку

Западные страны оказывают Армении недостаточную поддержку. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Politico.

«Пашинян признал, что западным странам еще далеко до того, чтобы их рассматривали источником всей поддержки, которая необходима Армении», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава правительства назвал Россию неспособной выполнять роль граната безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что переговоры по заключению мирного договора между Ереваном и Баку застопорились из-за провокаций с армянской стороны.