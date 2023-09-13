Журналист RT Боуз: план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей

Ирландский журналист Чей Боуз рассказал, кто убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Боуз обвинил экс-премьера Британии Бориса Джонсона в провале мирных переговоров по Украине. По его словам, когда решение конфликта «было в пределах досягаемости», Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше». Журналист RT добавил, что ни бывший британский премьер, ни богатая элита не погибнут в сражениях в зоне военных действий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Киеву о переговорной позиции Москвы, однако уточнил, что Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.