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02:56, 13 сентября 2023Мир

Экс-премьера Британии обвинили в провале мирных переговоров по Украине

Журналист RT Боуз: план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз рассказал, кто убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Боуз обвинил экс-премьера Британии Бориса Джонсона в провале мирных переговоров по Украине. По его словам, когда решение конфликта «было в пределах досягаемости», Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше». Журналист RT добавил, что ни бывший британский премьер, ни богатая элита не погибнут в сражениях в зоне военных действий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вернуться к переговорному процессу, если Россия проявит инициативу в этом вопросе. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Киеву о переговорной позиции Москвы, однако уточнил, что Украине придется исходить из реалий, существующих с марта 2022 года.

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    Марина Совина
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