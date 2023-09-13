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16:18, 13 сентября 2023Россия

В Москве нарастили объем производства продуктов питания

Объем производства продуктов питания в Москве увеличился более чем на четверть

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Столичные предприятия пищевой отрасли нарастили объем производства продуктов питания более чем на четверть с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве действует свыше 250 предприятий пищевой отрасли, на которых трудятся более 60 тысяч человек. За первые семь месяцев 2023 года объем производства пищевой продукции в Москве увеличился на 26,2 процента», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, московские производители увеличили объемы поставок — они выросли на 8,2 процента, достигнув 338,9 миллиарда рублей. Самую высокую динамику показали отгрузки фруктов, овощей и молочной продукции. С начала года переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции выросли на 56 процентов, а рыбы, ракообразных и моллюсков — на 44,3 процента.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что производители продуктов питания активно пользуются системной поддержкой города. 24 из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и экономить средства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вырос объем промышленного производства. Хорошую динамику показали производители лекарств, продовольственных товаров и текстильных изделий.

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    Варвара Родикова
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