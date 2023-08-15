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11:06, 15 августа 2023Россия

В Москве вырос объем промышленного производства

Собянин сообщил о росте объема промышленного производства в Москве за полгода

Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В столице увеличился объем промышленного производства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

«Объем промышленного производства в Москве вырос почти на девять процентов за полгода. Высокий темп у обрабатывающей промышленности — рост на 9,8 процента за тот же период», — сообщил градоначальник. Он отметил, что хорошую динамику показали производители лекарств, продовольственных товаров и текстильных изделий.

Так, производители лекарств и медицинских материалов стали выпускать на 38,8 процента больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а производители одежды нарастили производство на 31,3 процента. Производство продовольствия выросло на 26,6 процента, наибольший рост показали производители мясной продукции, рыбы и морепродуктов.

Ранее Собянин рассказал о мерах поддержки московских производителей. Чтобы получить налоговые льготы и развивать производство, столичное предприятие, соответствующее определенным критериям, может оформить статус промышленного комплекса.

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    Варвара Родикова
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