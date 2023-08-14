Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов Москвы

Собянин рассказал, как налоговые льготы развивают московскую промышленность

Власти Москвы поддержат любое производство — от зубной пасты до космических спутников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге, рассказывая о том, как налоговые льготы развивают городскую промышленность.

«Отраслевая принадлежность не играет никакой роли. Мы готовы поддержать любое производство — от зубной пасты до космических спутников — лишь бы предприятие стабильно работало и приносило пользу Москве», — заявил градоначальник.

Для того чтобы получить налоговые льготы, столичное предприятие, соответствующее определенным критериям, может оформить статус промышленного комплекса. Такое предприятие должно инвестировать в свое развитие не менее 114,6 миллиона рублей на гектар за пять лет, эффективно реализовывать свою продукцию и иметь выручку не менее 451,2 миллиона рублей на гектар в год, а также выплачивать среднюю зарплату сотрудникам в размере не менее 82,2 тысячи рублей в месяц.

Земельный налог для предприятий, получивших статус промышленного комплекса, снижается в пять раз, а налог на недвижимость — в два раза. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, уменьшается с 17 процентов до 13,5 процента. В совокупности эти льготы снижают нагрузку по региональным налогам на 17–20 процентов.

Сейчас статус промышленного комплекса есть у 67 московских предприятий, на которых работают 77 тысяч человек. Больше всего таких комплексов — 24 — работают в пищевой отрасли и занимаются выпуском кондитерских, молочных, мясных и хлебобулочных изделий.

Ранее Собянин сообщил, что обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 11,1 процента за пять месяцев — при этом производство обуви и одежды выросло на треть.