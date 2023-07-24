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18:58, 24 июля 2023Россия

В Москве возросло производство одежды и обуви

Собянин сообщил об увеличении на треть производства одежды и обуви в Москве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсант

Обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 11,1 процента за пять месяцев — при этом производство обуви и одежды выросло на треть. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в целом объем промышленного производства в столице за этот срок возрос на 9,3 процента. С января 2023 года производство одежды увеличилось на 36,6 процента, обуви — на 30 процентов, а пищевых продуктов — на 23,6 процента.

«Компании активно увеличивают долю отечественного оборудования и сырья. Мы помогаем в этом. Сегодня городские программы поддержки включают больше 20 мер и набор антикризисных инструментов», — объяснил Собянин.

Он отметил, что 67 московских предприятий имеют статус промышленного комплекса — благодаря этому предприниматели могут получать налоговые льготы и развивать производство. В сфере легкой промышленности задействовано свыше 250 компаний, в которых работают около десяти тысяч человек. Примерно столько же предприятий занимаются производством продуктов питания — на них трудятся более 60 тысяч работников.

Ранее Собянин сообщил, что в поселении Воскресенском в Новой Москве построят центр инноваций и импортозамещения. Трехэтажный комплекс будет предназначен для проведения научных исследований и разработок.

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    Варвара Родикова
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