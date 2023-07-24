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12:16, 24 июля 2023Россия

В Москве построят центр импортозамещения

Собянин: в поселении Воскресенском построят центр инноваций и импортозамещения

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В поселении Воскресенском в Новой Москве построят центр инноваций и импортозамещения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора», — уточнил глава столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что комплекс будет предназначен для проведения научных исследований и разработок, проект здания уже согласован.

Трехэтажный центр площадью около 14,5 тысячи квадратных метров возведут на участке между Остафьевским шоссе и улицами Барышевской Рощей, Троицкой и Руденко. Его построят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проекта позволит создать около 230 высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее Собянин сообщил, что через несколько лет индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы станет крупнейшим промышленным технопарком. Создание новых предприятий на его территории позволит жителям ближайших районов найти качественные рабочие места недалеко от дома.

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    Варвара Родикова
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