Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 13 сентября 2023Россия

В Госдуме предложили расширить зону действия СВО после обстрела Севастополя

Депутат Миронов предложил расшить зону действия СВО после обстрела Севастополя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов предложил расширить зону действия специальной военной операции (СВО) после ракетной атаки на Севастополь. Соответствующий пост появился в Telegram-канале депутата.

Политик предложил создать аналог морской Конвенции Монтре, которая ограничивает нахождение в Черном море военных кораблей третьих стран. Он пояснил, что начать можно с создания бесполетной зоны для чужих самолетов и беспилотников, не затрагивая при этом гражданские самолеты.

Материалы по теме:
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты.Что известно об ударах?
30 августа 2023
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы? Где упали дроны в Москве: карта
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы?Где упали дроны в Москве: карта
1 августа 2023

«Очевидно, что для обеспечения безопасности нашей страны СВО должна быть расширена за пределы Новороссии — освобождать от неонацистов надо всю Украину, в том числе Причерноморье, откуда сегодня совершаются атаки на Крым», — отметил парламентарий.

13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате чего на территории производства произошло возгорание.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?

    В США обвинили Белый дом в игнорировании данных разведки по Украине

    Против сооснователя «Яндекса» Воложа собрались продлить санкции

    В Госдуме предложили расширить зону действия СВО после обстрела Севастополя

    В Нидерландах заявили о возможной заморозке конфликта на Украине

    Херш назвал возможную причину начала войны США с Россией

    Украина атаковала Севастополь британскими ракетами

    Боец «Азова» обстрелял получавших гумпомощь мирных жительниц и попал в колонию

    Раскрыт средний чек туриста на обед в московском ресторане

    Доходы России от экспорта нефти подскочили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости