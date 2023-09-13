В Госдуме предложили расширить зону действия СВО после обстрела Севастополя

Депутат Миронов предложил расшить зону действия СВО после обстрела Севастополя

Глава партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов предложил расширить зону действия специальной военной операции (СВО) после ракетной атаки на Севастополь. Соответствующий пост появился в Telegram-канале депутата.

Политик предложил создать аналог морской Конвенции Монтре, которая ограничивает нахождение в Черном море военных кораблей третьих стран. Он пояснил, что начать можно с создания бесполетной зоны для чужих самолетов и беспилотников, не затрагивая при этом гражданские самолеты.

«Очевидно, что для обеспечения безопасности нашей страны СВО должна быть расширена за пределы Новороссии — освобождать от неонацистов надо всю Украину, в том числе Причерноморье, откуда сегодня совершаются атаки на Крым», — отметил парламентарий.

13 сентября Минобороны России сообщило, что ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море. В результате чего на территории производства произошло возгорание.