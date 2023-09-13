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19:06, 13 сентября 2023Мир

Протестующие в Бельгии подожгли четыре школы из-за уроков о сексе

Протестующие в Бельгии подожгли четыре школы из-за новых уроков о сексе

Фото: Realstock / Shutterstock / Fotodom

Протестующие в Бельгии подожгли четыре школы в городе Шарлеруа из-за уроков о сексе и сексуальной ориентации. Об этом сообщает издание SudInfo.

Новый двухчасовой ежегодный курс под названием Evras стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет. Создатели предмета уверяют, что он ответит на вопросы подростков по деликатным темам, а также расскажет о сексизме, сексуальном насилии и гендерных стереотипах.

Противники уроков опасаются, что детям будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали протестовать против нового предмета.

Полиция города уже проводит расследования по факту попыток поджога школ и обещает найти злоумышленников.

Ранее в США учительница старших классов провела для учеников урок об анальном сексе и использовании секс-игрушек и столкнулась с непониманием родителей. В полутораминутном ролике преподаватель Ребург показывает ученикам выпускного класса схемы с расположением простаты и описывает сексуальный акт с участием двоих мужчин. Она также рассказывает школьникам о том, где они могут приобрести секс-игрушки.

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    Виктория Кондратьева
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