Учительницу отстранили от работы после урока об анальном сексе

Fox News: учительница из США провела урок об анальном сексе и столкнулась с непониманием

В США учительница старших классов провела для учеников урок об анальном сексе и использовании секс-игрушек, и столкнулась с непониманием родителей. Об этом сообщает Fox News.

Джуди Ребург, преподавательницу анатомии и естествознания из округа Ориндж, штат Калифорния, отстранили от работы после того, как в сеть попала запись урока, в ходе которого она объясняла подросткам, что такое анальный секс, точка G и как доставить мужчине удовольствие через стимуляцию простаты.

В полутораминутном ролике Ребург показывает ученикам выпускного класса схемы с расположением простаты и описывает сексуальный акт с участием двоих мужчин. Она также рассказывает школьникам о том, где они могут приобрести секс-игрушки.

Видео быстро распространилось в интернете. Посмотревшие его родители обратились в школу с протестом против действий Ребург. Мать одного из учеников, назвала педагога политической активисткой, которая обсуждала с детьми «абсолютно неподобающие, ненормальные и извращенные темы». При этом ученики женщины встали на ее защиту.

Администрация школы выпустила официальное заявление, что Ребург временно отстранили от преподавания и сейчас в ее отношении ведется служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в США 37-летняя помощница учителя Меган Карлайл изнасиловала 15-летнего школьника. После этого женщина лишилась работы и попала за решетку.

