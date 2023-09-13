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13:53, 13 сентября 2023Мир

В Кремле высказались о размещении солдат КНДР на границе с Украиной

Песков: Путин и Ким Чен Ын не говорили о размещении солдат КНДР рядом с Украиной

Фото: Elizabeth Bai / Globallookpress.com

В ходе переговоров российский и северокорейский лидеры, Владимир Путин и Ким Чен Ын, не затрагивали вопросы размещения солдат КНДР на границе с Украиной. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, политики «никак не касались» этой темы. «Речь шла о развитии двусторонних отношений», — пояснил официальный представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что якобы лидеры России и КНДР говорили о возможном размещении северокорейских солдат рядом с Украиной.

Песков также прокомментировал переговоры сторон. Он заявил, что беседа президента России и председателя КНДР была весьма содержательной. По его словам, северокорейская сторона проявляет огромный интерес к развитию связей с Россией.

Российский и северокорейский лидеры поговорили в составе делегаций, после чего встретились тет-а-тет. Их переговоры прошли на площадке космодрома Восточный. После общения президент России дал официальный обед в честь Ким Чен Ына. На встрече лидер Северной Кореи также утверждал, что уверен в «победе армии и народа России».

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    Варвара Кошечкина
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