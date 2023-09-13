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12:02, 13 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в победе армии и народа России. Об этом сообщает ТАСС.

«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, в борьбе за создание стабильной обстановки для развития», — заявил он.

Председатель КНДР также отметил, что обсудил с Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

По словам, северокорейского лидера, его визит в Россию станет важным этапом превращения связей РФ и КНДР в «нерушимые отношения стратегического сотрудничества».

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    Семен Александров
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