Глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в победе армии и народа России. Об этом сообщает ТАСС.

«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, в борьбе за создание стабильной обстановки для развития», — заявил он.

Председатель КНДР также отметил, что обсудил с Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

По словам, северокорейского лидера, его визит в Россию станет важным этапом превращения связей РФ и КНДР в «нерушимые отношения стратегического сотрудничества».