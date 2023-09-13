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10:42, 13 сентября 2023Ценности

Инстасамка показала фигуру в бикини

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде. Соответствующая история появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 23-летняя исполнительница предстала напротив зеркала, стоя спиной вперед и обернувшись к камере. Звезда примерила розовое бикини с принтом, состоящее из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. При этом артистка показала подтянутое тело с многочисленными татуировками. Кроме того, она продемонстрировала упругие ягодицы.

Инстасамка заколола волосы и отказалась от косметики на лице. «Спа с лучшей подругой», — подписала она кадр.

Ранее в сентябре Инстасамка показала лицо без макияжа. В размещенном ролике видны многочисленные цветные татуировки Затеевой, на ее лице отсутствовали косметические средства, а на коже исполнительницы были заметны высыпания.

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    Екатерина Ештокина
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