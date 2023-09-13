Российский «Сармат» окрестили инженерным чудом

ГРЦ Макеева: российская МБР «Сармат» превосходит все имеющиеся в мире аналоги

Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» превосходит все имеющиеся в мире аналоги, а работы по ней позволили создать новое направление ракетного вооружения. Об этом ТАСС сообщили в Государственном ракетном центре (ГРЦ) имени Виктора Макеева.

«Не зря 200-тонную ракету окрестили и инженерным чудом, и венцом ракетной техники. Этой работой, по сути, сформировано новое направление ракетного вооружения, значительно опережающее по характеристикам ракетные комплексы 70-90-х годов», — заявили на предприятии.

Глава ГРЦ Владимир Дегтярь в честь своего 75-летия добавил, что возглавляемое им предприятие идет вперед и ставит новые задачи, чтобы «достойно отвечать на сложнейшие вызовы в условиях глобальной технологической конкуренции, сфере обороны и безопасности, чтобы обеспечить России надежный ракетно-ядерный щит».

Ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

Жидкостная МБР шахтного базирования «Сармат» оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать около 16 тысячи километров. Длина МБР — 36 метров, диаметр — 3 метра. Головная часть ракеты может содержать несколько разделяющихся ядерных боезарядов общей мощностью несколько мегатонн в тротиловом эквиваленте.