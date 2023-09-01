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15:33, 1 сентября 2023Наука и техника

У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?

Борисов: ракетный комплекс «Сармат» с МБР поставили на боевое дежурство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на боевое дежурство. Об этом в ходе марафона «Поделись своим знанием» сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ракетные комплексы шахтного базирования Р-28 «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время. В декабре 2022-го министр обороны страны Сергей Шойгу докладывал, что в России начались работы по развертыванию этих ракет.

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В ноябре того же года глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Виктора Макеева, академик Российской академии наук Владимир Дегтярь рассказывал, что комплекс Р-28 «Сармат» запущен в серийное производство.

Р-28 «Сармат» получает современное боевое оснащение

Жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования Р-28 «Сармат» оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать около 16 тысячи километров. Длина МБР — 36 метров, диаметр — 3 метра.

Головная часть ракеты может содержать несколько разделяющихся ядерных боезарядов общей мощностью в несколько мегатонн в тротиловом эквиваленте

В качестве средств защиты от систем противоракетной обороны (ПРО) противника МБР получила ложные цели, имитирующие боезаряды, на перехват которых будут отвлекаться вражеские противоракеты. В перспективе в качестве боевого оснащения Р-28 «Сармат» может получить гиперзвуковой блок стратегического ракетного комплекса «Авангард».

Р-28 «Сармат» является самой современной российской МБР

Опытно-конструкторские работы по проекту РС-28 «Сармат» начались в 2011 году. Разработкой оружия занимался ГРЦ имени Виктора Макеева при участии Научно-производственного объединения машиностроения. Первый пуск МБР по программе государственных испытаний прошел в апреле 2022 года.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Р-28 «Сармат» должна заменить советские МБР Р-36М2 «Воевода», находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, новую МБР отличает укороченный активный участок траектории, повышенная энергетическая мощь и улучшенная защищенность ракеты и ее шахтной пусковой установки.

РС-28 «Сармат» превосходит аналогичные зарубежные разработки

По оценке Каракаева, система ПРО, которая будет способна перехватывать Р-28 «Сармат», у противника появится не раньше, чем через десятилетия.

От нашей пресловутой траектории через Северный полюс при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена. Также имеются и другие траектории — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство

глава РВСНСергей Каракаев

По словам главы Североамериканского командования воздушной обороны генерала Глена ван Херка, из-за появления в России такого оружия Пентагону критически необходимы современные и надежные средства сдерживания.

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    Иван Потапов
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