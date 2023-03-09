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06:06, 9 марта 2023Мир

В США назвали «Сармат» в высокой степени боеспособной ракетой

Глава NORAD ван Херк заявил, что российская ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна. Об этом предупредил глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк, передает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в конгрессе, он указал, что из-за появления в России такого оружия Пентагону критически необходимы современные и надежные средства сдерживания. Кроме того, генерал выразил озабоченность российской торпедой «Посейдон», а также крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. По его словам, документ был подготовлен еще неделю назад. Доктор военных наук Константин Сивков предположил, что глава государства имел в виду комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Ранее гендиректор и генконструктор Государственного научного центра Макеева, академик Российской академии наук Владимир Дегтярь выразил мнение, что «Сармат» можно назвать «Сатаной» в квадрате.

Опытно-конструкторские работы по проекту РС-28 «Сармат» начались в 2011 году: ракета способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. Она имеет новое боевое оснащение и повышенные возможности прорыва системы противоракетной обороны. Первый пуск «Сармата» по программе госиспытаний прошел 20 апреля 2022 года.

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Марина Совина
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