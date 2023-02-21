Путин рассказал о постановке новых стратегических комплексов на дежурство

Президент Путин подписал указ о постановке на дежурство новых стратегических комплексов

Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. Об этом глава государства рассказал в ходе во время послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По его словам, указ о постановке новых комплексов наземного базирования на боевое дежурство был подписан неделю назад.

В феврале Минобороны России сообщило, что подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ноябре 2022 года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что созданная в России мобильная пусковая установка под гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» сможет запускать сверхзвуковые ракеты «Оникс».