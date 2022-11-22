Пусковая установка под гиперзвуковые «Цирконы» будет применять «Ониксы»

Мобильная пусковая установка под гиперзвуковые ракеты «Циркон» сможет применять «Ониксы»

Созданная в России мобильная пусковая установка под гиперзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Циркон» сможет запускать сверхзвуковые ПКР «Оникс». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий в военному ведомству.

«Созданная пусковая установка нового берегового ракетного комплекса унифицирована как под ракету "Циркон", так и под ракету "Оникс"», — сказал он.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с ракетой «Циркон» сделает ее практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны.

В августе «Известия» писали, что Черноморский флот получит два фрегата проекта 22350, которые будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Флот получит корабли до 2028 года.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале серийного производства ракет «Циркон».

