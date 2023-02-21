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19:23, 21 февраля 2023Наука и техника

В России объяснили слова Путина о новых стратегических комплексах

Аналитик Сивков предположил, что Путин говорил о постановке на боевое дежурство «Сарматов»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новым стратегическим комплексом, о постановке которого на боевое дежурство рассказал президент России Владимир Путин, может являться комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат». Такое мнение выразил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости.

«Если президент не сказал, какой комплекс, то мы можем только догадываться. Но, насколько мне известно, наиболее громкий и известный комплекс, который проходил испытания и должен был быть принят на вооружение, — это, конечно же, комплекс "Сармат" с тяжелой межконтинентальной ракетой», — сказал аналитик.

Сивков допустил, что в рамках работ над комплексом «Сармат» могли разработать несколько модификаций, включая ракету с моноблочной боевой частью «особо большой мощности».

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Также он предположил, что в будущем могут заключить всеобъемлющий договор по вооружениям в случае появления у России нового оружия, которое заставит Запад сесть за стол переговоров на приемлемых для российской стороны условиях. По его словам, таким оружием может стать «Сармат» с ракетой, способной наносить удары через Южный полюс по территории США, и ракета с моноблочной боевой частью повышенной мощности, которая может вызвать опасные сейсмические явления.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о постановке новых стратегических комплексов наземного базирования на боевое дежурство.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат» в России.

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Даниил Иринин
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