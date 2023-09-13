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14:33, 13 сентября 2023Ценности

Российская актриса Шпица снялась в купальнике у моря

Фото: @katerinashpitsa

Популярная российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном образе у моря. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка предстала на пляже в необычном купальнике цвета морской волны. Упомянутый наряд состоял из плавательных трусов, соединенных с помощью декоративного кольца с лоскутами ткани, которые прикрывали грудь звезды. При этом на размещенном фото знаменитость продемонстрировала кубики пресса в области живота.

Свой образ Шпица дополнила распущенными волосами. Кроме того, звезда отказалась от макияжа и аксессуаров.

Ранее в сентябре Екатерина Шпица раскрыла секрет своей стройности. Знаменитость рассказала журналистам, что прежде никогда не сидела на диетах, однако у нее есть система питания, которой она регулярно следует. Помимо этого, по словам Шпицы, в качестве напитков она предпочитает воду и травяные чаи.

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    Екатерина Ештокина
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