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12:26, 13 сентября 2023Мир

Названы сроки переговоров Путина и Ким Чен Ына

Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына займут один день и завершатся сегодня

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin / Sputnik / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына займут один день и завершатся сегодня. Об их сроках сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры лидеров двух стран проходят 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Ранее они поговорили в составе делегаций, после чего начали личную встречу.

Песков сообщал, что Путин и Ким Чен Ын не планируют подписывать документы по итогам встречи.

На встрече лидер Северной Кореи выразил уверенность в «победе армии и народа России».

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    Антон Похиляк
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