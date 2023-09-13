Названы сроки переговоров Путина и Ким Чен Ына

Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына займут один день и завершатся сегодня

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына займут один день и завершатся сегодня. Об их сроках сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры лидеров двух стран проходят 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Ранее они поговорили в составе делегаций, после чего начали личную встречу.

Песков сообщал, что Путин и Ким Чен Ын не планируют подписывать документы по итогам встречи.

На встрече лидер Северной Кореи выразил уверенность в «победе армии и народа России».

