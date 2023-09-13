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00:42, 13 сентября 2023Мир

Евросоюз назвал сроки сохранения визовых ограничений с Россией

Представитель ЕС Стано: визовые ограничения с РФ сохранятся до конца конфликта
СюжетВизы в Европу:

Фото: Pixabay

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано назвал сроки сохранения визовых ограничений блока с Россией. Его слова приводят «Известия».

Дипломат подчеркнул, что все введенные ограничения продолжат действовать до окончания вооруженного конфликта на Украине.

«На данном этапе мы не размышляем о сценариях "что если"», — подчеркнул Стано.

Евросоюз ужесточил выдачу виз россиянам в сентябре 2022 года, приостановив соглашение об упрощении визового режима. На практике стоимость краткосрочной шенгенской визы возросла, увеличились сроки ее получения, вырос список документов. Также многие страны ЕС выдают однократные визы строго под даты поездки.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт.

Спустя несколько дней ЕК пересмотрела свои разъяснения о том, как государствам Евросоюза необходимо применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров. Уточняется, что новые инструкции смягчили правила, особое внимание предполагается уделять в основном автомобилям.

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    Марина Совина
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