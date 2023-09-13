Маск пожаловался на отказ США платить ему за Starlink для Киева

Маск об отказе США платить за Starlink: есть те, кто не желает мне хорошего

Американский бизнесмен Илон Маск вновь пожаловался на отказ США платить ему за системы спутниковой связи Starlink, предоставленные Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Глава SpaceX отметил, что остальным поставщикам помощи Украине из Соединенных Штатов платят, однако его компания является исключением.

Маск объяснил это тем, что в администрации президента США Джо Байдена есть те, кто ему «не желает хорошего».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска сообщил, что глава SpaceX ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году.

Позже предприниматель ответил на обвинения в государственной измене за это решение. По его словам, Конгресс США не объявлял войну России, а если кто и является изменником, так это тот, кто его так называет.