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15:34, 13 сентября 2023Силовые структуры

Отсидевший 13 лет за чужое преступление россиянин получил 31 миллион рублей

Отсидевший 13 лет за чужое преступление Исхаков получил 31 млн руб. компенсации
Фатхулла Исхаков (в центре)

Фатхулла Исхаков (в центре). Фото: Венера Хисамова / Коммерсантъ

Житель Башкирии 86-летний Фатхулла Исхаков, который отсидел 13 лет в советской тюрьме за чужое преступление, получил 31 миллион рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина запрашивал у Министерства финансов России 450 миллионов рублей в качестве компенсации — именно в такую сумму он оценивал свои страдания. Исхаков больше полувека боролся за восстановление честного имени. Добиться этого пенсионеру удалось только в мае 2023 года. Решение Верховного суда России стало беспрецедентным — впервые в стране был отменен столь давний приговор по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее мужчина рассказал «Ленте.ру» о жизни после несправедливого срока. По его словам, приговор уничтожил всю его жизнь. «У меня забрали жену, мать, сына. (...) Со своим здоровьем и упорством я бы космонавтом стал. Вместо этого у меня множество болячек. (...) Осторожничаю даже там, где не надо», — отметил он.

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    Варвара Митина
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