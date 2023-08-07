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07:53, 7 августа 2023Силовые структуры

Россиянин рассказал о жизни после 13 лет лишения свободы за чужое преступление

«Лента.ру»: россиянин рассказал о жизни после 13 лет зоны за чужое преступление
Фатхулла Исхаков на суде

Фатхулла Исхаков на суде. Кадр: Экстренный вызов 112

Житель Башкирии, 86-летний Фатхулла Исхаков, который получил 13 лет лишения свободы за чужое преступление, в понедельник, 7 августа, рассказал «Ленте.ру» о жизни после несправедливого срока.

По словам Исхакова, если бы кто-то пережил то, что пережил он, то понял бы, что такую несправедливость нельзя компенсировать даже миллиардом рублей.

«У меня забрали жену, мать, сына. Все уничтожили. Я себя знаю: со своим здоровьем и упорством я бы космонавтом стал. Вместо этого у меня множество болячек. Я сплю по три часа и не могу иначе. Всякий раз, когда ко мне на два метра приближается человек или животное, моментально подрываюсь. Осторожничаю даже там, где не надо», — рассказал он.

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По словам Исхакова, теперь он хочет пожить — посмотреть мир, отдохнуть в санатории и найти брата, который был танкистом.

«В первые годы Великой Отечественной войны брат ушел на фронт, воевал в Белоруссии. Без вести пропал. Меня сильно мучает, что мы ничего не знаем о его судьбе. Теперь я хочу все силы на это бросить», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Полную версию эксклюзивного интервью Фатхуллы Исхакова об избиениях, жизни в колонии среди преступников и цене прощения можно прочитать здесь.

Исхаков больше полувека боролся за восстановление своего честного имени. Добиться этого пенсионеру удалось только в мае 2023 года. Решение Верховного суда России стало беспрецедентным — впервые в стране был отменен столь давний приговор по вновь открывшимся обстоятельствам.

Теперь в Ленинский районный суд Уфы поступил иск о взыскании с Министерства финансов России 450 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда — именно в такую сумму оценил свои страдания Исхаков.

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    Илона Палей
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