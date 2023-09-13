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13:02, 13 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о новых тратах на ЖКХ

Primepress: с октября россиянам придется доплачивать до 1,5 тысячи рублей за ЖКУ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Некоторым россиянам с октября придется платить за коммунальные услуги дополнительную сумму до 1,5 тысячи рублей в месяц, сообщает Primepress со ссылкой на экспертов.

С этого месяца в квитанциях на оплату коммунальных услуг у многих жителей многоквартирных домов появится новая графа. В ней будет прописана сумма, которую нужно оплатить при перерасчете ряда коммунальных услуг за прошлый год. О новой графе уже предупредили жителей Московской области и ряда других регионов.

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Счета будут выставлять региональные информационно-расчетные центры или другие организации. Ведомства будут рассчитывать, сколько именно ресурсов отдельных домов было потрачено на отопление квартир, а также сколько было потреблено электричества. Кроме того, будут рассчитаны коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества. Отмечается, что корректировка затронет только дома, в которых установлены счетчики.

Перерасчет обещают делать с учетом действующих нормативов. Если будет установлено, что жильцы дома потратили больше нормы электричества, воды и тепла, им придется доплачивать. Если же обнаружится недорасход, сумму оплаты снизят. Как отметило издание, эксперты полагают, что второй сценарий маловероятен.

Если прошлый сезон выдался холодным, вероятность доплачивать за коммунальные услуги вырастет, предупредили специалисты. По их словам, в случае если сумма перерасчета превысит 1,5 тысячи рублей, ее разделят на несколько месяцев для удобства.

Ранее в России назвали регионы, жителям которых приходится больше всего тратить на коммунальные услуги. Лидером оказалась Магаданская область (доля трат составляет 13,7 процента от среднемесячного дохода), Камчатский край (13,5 процента) и Чукотки (13,4 процента).

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    Мария Черкасова
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