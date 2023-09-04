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09:39, 4 сентября 2023Среда обитания

В России назвали регионы с самыми большими тратами на услуги ЖКХ

РИА Новости: доля трат на услуги ЖКХ в ряде регионов РФ превысила 13,5 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Среди всех регионов России больше всего средств из своих доходов на оплату жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) тратят жители Магаданской области. Доля трат на услуги ЖКХ в этом регионе составляет 13,7 процента. В целом россияне направляют на оплату жилищно-коммунальных услуг, электричества и отопления от 6,2 до 13,7 процента из общего объема потребительских расходов, такие показатели называет исследование, проведенное РИА Новости.

Более 13 процентов потребительских расходов на оплату счетов также уходит у жителей Камчатского края (13,5 процента) и Чукотки (13,4 процента). Показатель в 10 процентов превышается в 37 субъектах страны.

В то же время минимальная доля расходов на ЖКХ зафиксирована в Дагестане (6,2 процента). Аналогичная тенденция отмечена в Курской области и Севастополе — в этих регионах показатель не поднимается выше семи процентов.

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В денежном выражении больше других тратят на оплату счетов жители Москвы — в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Больше 8 тысяч рублей приходится отдавать жителям Магаданской области, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Якутии. Причем меньше всего тратят жители Калмыкии, Брянской области и Курской областей, Чувашии. В месяц семьи из этих регионов платят за услуги ЖКХ не больше 3,2 тысячи рублей.

В случае, если граждане хотят снизить сумму коммунальных платежей, им нужно заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие и по возможности установить трехтарифный счетчик на электроэнергию, посоветовал ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Кроме того, он рекомендовал поставить регуляторы температуры на радиаторах, что поможет сократить расходы на оплату счетов за отопление.

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    Мария Грушко
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