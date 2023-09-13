УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Хорватии из-за акции болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Хорватского футбольного союза (HNS) из-за акции болельщиков на матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Associated Press.

8 сентября во время встречи сборных Хорватии и Латвии болельщики вывесили флаг движения усташей (хорватская ультраправая националистическая организация — прим. «Ленты.ру»). Сотрудники службы безопасности стадиона арестовали нарушителей. Следующий домашний матч 12 октября против Турции сборная Хорватии может провести без зрителей, поскольку ранее УЕФА вынесла предупреждение HNS за аналогичное нарушение.

Матч 8 сентября завершился победой хорватской командой со счетом 5:0. Отличились Лука Иванушец, Андрей Крамарич, Марио Пашалич и Бруно Петкович, оформивший дубль. В данный момент Хорватия занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков. Латвия располагается на пятой строчке, не набрав ни одного балла.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.