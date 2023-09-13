Предстоящая сессия Генассамблеи ООН будет посвящена не только Украине

Глава сессии ГА ООН: предстоящая неделя будет посвящена не только Украине

Предстоящая неделя высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) будет посвящена не только Украине, но и вопросам изменения климата, безопасности, развития и другим. Об этом заявил председатель сессии Дэннис Фрэнсис РИА Новости.

По его словам, это ежегодное мероприятие посвящено не какой-то отдельной стране, а общим проблемам. Но он не исключил, что некоторые главы государств вспомнят об украинском конфликте. Неделя высокого уровня Генассамблеи — это процесс, который «живет своей собственной жизнью».

Также Фрэнсис пообещал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот посетит мероприятие, и выразить надежду на скорое завершение конфликта. Он сказал, что в Генассамблее надеются на как можно скорейшее окончание военных действий на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в США. 5 сентября в Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи организации.