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15:45, 13 сентября 2023Мир

Предстоящая сессия Генассамблеи ООН будет посвящена не только Украине

Глава сессии ГА ООН: предстоящая неделя будет посвящена не только Украине

Фото: Patrick Gruban / Wikimedia

Предстоящая неделя высокого уровня сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) будет посвящена не только Украине, но и вопросам изменения климата, безопасности, развития и другим. Об этом заявил председатель сессии Дэннис Фрэнсис РИА Новости.

По его словам, это ежегодное мероприятие посвящено не какой-то отдельной стране, а общим проблемам. Но он не исключил, что некоторые главы государств вспомнят об украинском конфликте. Неделя высокого уровня Генассамблеи — это процесс, который «живет своей собственной жизнью».

Также Фрэнсис пообещал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот посетит мероприятие, и выразить надежду на скорое завершение конфликта. Он сказал, что в Генассамблее надеются на как можно скорейшее окончание военных действий на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в США. 5 сентября в Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи организации.

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    Александр Слабиев
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