МИД указал на замалчивание МАГАТЭ проблемы с обедненным ураном

Захарова: глава МАГАТЭ Гросси замалчивает проблему снарядов с обедненным ураном

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси словами о том, что применение снарядов с обедненным ураном не несет радиологических последствий, замалчивает проблему. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, брифинг транслировался на YouTube.

По ее словам, Гросси «просто недоговаривает» в своих ответах на вопросы о применении подобных снарядов, что недопустимо. Захарова утверждает, что обедненный уран как тяжелый металл чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды.

Ранее Захарова уже высказывалась о словах Гросси о применении боеприпасов с обедненным ураном, посчитав, что подобные знания находятся за рамками его компетенции как главы МАГАТЭ.

11 сентября Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном, которые США намерены передать Украине, не влечет значимых радиологических рисков.