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17:40, 11 сентября 2023Мир

В МИД отреагировали на слова Гросси о применении боеприпасов с обедненным ураном

Захарова: замалчивание Гросси проблемы по оружию с обедненным ураном недопустимо

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о применении боеприпасов с обедненным ураном. На эту тему дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо», — сочла Захарова.

Она объяснила, что обедненный уран несет серьезную опасность для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно когда используется в составе боеприпасов. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться», еще хуже дела обстоят с облицовкой кумулятивного снаряда из обедненного урана.

Захарова предположила, что подобные знания находятся за рамками компетенции Гросси как главы МАГАТЭ, и вопрос о пагубном влиянии тяжелых металлов лучше адресовать осведомленным в этой области химикам.

Ранее Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет значимых радиологических рисков. «С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — сказал он.

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    Варвара Кошечкина
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