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14:36, 11 сентября 2023Мир

В МАГАТЭ высказались о применении боеприпасов с обедненным ураном

Гросси: боеприпасы с обедненным ураном не влекут значимые радиологические риски

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет значимых радиологических рисков, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводит РИА Новости.

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — сказал он.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов. В частности, Киеву пообещали поставить 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.

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    Анастасия Заикина
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