Против сооснователя «Яндекса» Воложа собрались продлить санкции

Bloomberg: ЕС собирается на полгода продлить санкции против основателя «Яндекса»

Евросоюз (ЕС), вероятно, собирается продлить как минимум на полгода санкции в отношении сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Действие санкций ЕС продлевается каждые полгода — ограничения против Воложа должны пересмотреть 15 сентября. При этом из санкционных списков в ближайшее время исключат миллиардера и инвестора Фархада Ахмедова, а также бизнесмена, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, рассказали источники.

По словам источников, юридические службы Евросоюза еще в августе обратились с просьбой внести соответствующие изменения в списки. При этом они указали, что официальное исключение бизнесменов пока не одобрено и ситуация может измениться. Представитель ЕС отказался от комментариев, отметив лишь, что процесс продолжается.

О возможном исключении Ахмедова и Березкина из списка ранее писало Reuters. Агентство напомнило, что срок санкций в их отношении истекает 15 сентября. Также сообщалось о возможном снятии санкций с бывшего главы Ozon Александра Шульгина.

Сооснователь «Яндекса» Волож в августе осудил специальную военную операцию России на Украине, после чего его адвокаты отправили в ЕС запрос об отмене санкций против бизнесмена. Перед этим заявлением из биографии Воложа исчезло упоминание какой-либо связи с Россией. На сайте предпринимателя в настоящее время указано, что он «израильский предприниматель, родившийся в Казахстане».

Бизнесмен проживает в Израиле с 2014 года. В декабре 2022 года он объявил об уходе из «Яндекса».