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19:34, 13 сентября 2023Россия

В Госдуме появится новый самый молодой депутат

Shot: Солтан Узденов станет самым молодом депутатом Госдумы

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

25-летний Солтан Узденов избрался в Госдуму, он станет самым молодым депутатом нижней палаты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина победил на прошедших в Карачаево-Черкессии дополнительных выборах. Узденов получил высшее образование в Москве, работал в коммерческой сфере, а также в городском парламенте. В Госдуме он займется социальными и экологическими вопросами.

Узденов является сыном российского депутата Джашарбека Узденова, которого не стало в апреле 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов, который избрался в нижнюю палату в возрасте 21 года, выступил за предоставление россиянам права голосовать на выборах с 16 лет. По его словам, «в 16, 17, 18 лет ребята смышленые, разбирающиеся, особенно в современном мире, в политике». Свою позицию он объяснил тем, что «сейчас взрослеют раньше».

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    Алан Босиков
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