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18:30, 13 сентября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали сентябрь без заморозков

Метеоролог Тишковец: первые заморозки ожидаются в Москве в октябре

Фото: Anton Savinov / Unsplash

Первые заморозки ожидаются в 2023 году в Москве не раньше октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Метеоролог уточнил, что согласно климатической норме дата первого заморозка в столице обычно приходится на 27-30 сентября, но в этот раз ниже нуля ночные температуры в Москве опустятся позже, только с наступлением «золотой осени». Об этом Тишковец рассказал, ссылаясь на «теплый долгосрочный прогноз».

Специалист ранее пообещал, что на этой неделе в Центральной России наступит зрелое бабье лето.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов анонсировал в Москве отличную погоду без осадков, которая продержится до четверга, 14 сентября, включительно. В пятницу в столицу придет холодный фронт, который может вызвать дождь. На фоне этого дневная температура опустится до 16-18 градусов Цельсия.

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    Дмитрий Воронин
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